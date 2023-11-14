Страйк перевізників: Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок

Українська сторона провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, зустріч була важкою. Ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення.

“Це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах. І принципово для нас: “транспортний безвіз” має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога. Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять”, – сказав Деркач.

За його словами, українська сторона намагається шукати компроміси, щоб збільшити пропускну спроможність і виконувати вже укладені меморандуми, але це складно. Зокрема, польській владі запропонували запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП “Угринів – Долгобичів” та “Грушів – Будомеж”. “Чекаємо відповідь вкотре”, – зазначив Деркач.

“Ми не відступаємо назад і наполягаємо: блокада кордону це порушення низки угод. І кордон має бути розблокованим негайно”, – додав він.