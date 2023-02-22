Столтенберг: НАТО покаже Росії межу дозволеного

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав раз і назавжди показати Росії межі дозволеного. “Ми не можемо допустити, щоб Росія й надалі підривала європейську безпеку. НАТО має розірвати кругообіг російської агресії та подбати про те, щоб історія не повторювалася”, – заявив він на саміті східноєвропейських країн НАТО у Варшаві у середу, 22 лютого.

Столтенберг нагадав, що ще до початку війни проти України Росія у 2008 році напала на Грузію, а у 2014 році анексувала український півострів Крим та почала надавати підтримку сепаратистам Донбасу.

“Ми є свідками найагресивнішої поведінки Росії за багато років. Через рік після початку російської агресії проти України не видно жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру”, – констатував Столтенберг.

Зі свого боку президент США Джо Байден, який також брав участь у саміті “Бухарестської дев’ятки” у Варшаві, знову запевнив східноєвропейських членів альянсу у підтримці у разі російської агресії. “Стаття 5 Статуту НАТО – це священне зобов’язання, прийняте на себе Сполученими Штатами. Ми захищатимемо буквально кожен дюйм території НАТО”, – пообіцяв Байден лідерам “дев’ятки”, до якої входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Американський президент також назвав великою помилкою рішення Росії про призупинення участі у Договорі щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START). При цьому він не став вдаватися до подробиць.

Тим часом, Росія знову пригрозила Заходу ядерною конфронтацією. “Якщо США хочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включаючи ядерну”, – написав заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі.