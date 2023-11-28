Stella Artois – преміальний лагер із багатою історією

Пиво Stella Artois – це класичний бельгійський лагер, який був уперше зварений у 1926 році і з того часу щороку набирав обертів і завойовував спочатку Європу, а потім увесь світ. Сьогодні це один із найпопулярніших сортів пива у світі, який продається у більш ніж 100 країнах, у тому числі й в Україні.

Асортимент та особливості пива

Асортимент пива Stella Artois включає наступні сорти:

Stella Artois Original – це класичний лагер, з якого розпочалася історія бренду. Фортеця напою становить 4,8%. Смак характеризується легкою насолодою, гіркуватістю та фруктовими нотами. Stella Artois Limited Edition – це спеціальна версія класичного лагеру Stella Artois, яка випускається в обмеженій кількості щороку. Пиво зазвичай вариться з унікальним поєднанням хмелю та солоду, в результаті виходить знайомий і водночас унікальний смак. Stella Artois Gala – це преміальний лагер, який вариться з особливим поєднанням хмелю та солоду, що надає йому гладкого, багатого смаку. Потім пиво витримується в дубових бочках протягом кількох місяців, що ще більше посилює його смак та аромат.

Особливості подання

Пиво Stella Artois Original найкраще подавати в келиху із тонкого скла, щоб підкреслити його аромат та смак. Келих повинен бути наповнений пивом приблизно на 2/3, щоб залишити місце для піни, яка має бути щільною та стійкою, з маленькими бульбашками. Вибрати та купити оригінальний бельгійський лагер можна на сайті maudau.com.ua.

Подають напій за температури 6–8 градусів Цельсія. Але все залежить від ваших смакових уподобань. Наприклад, при вищій температурі у пива з’явиться солодший смак, а за низької – гіркій.

Подавати лагер можна як самостійно, так і у поєднанні з різними стравами: закусками, морепродуктами, стравами з птиці та м’яса.

Трохи історії бренду

Історія бренду Stella Artois розпочалася у 1366 році, коли ченці з міста Левен у Бельгії збудували пивоварню Den Hoorn. У 1708 році броварню купив Себастьян Артуа, який через кілька років перейменував її на свою честь.

1926 року пивоварня Artois випустила новий сорт пива, названий «Stella». Пиво було зварене з добірного ячменю та хмелю та відрізнялося чистим, освіжаючим смаком.

Стелла швидко здобула популярність у Бельгії і незабаром почала експортуватися до інших країн. 1930 року пиво було вперше представлено в Канаді, а 1931 року – у Сполучених Штатах.

У 1987 році пивоварня Artois об’єдналася з пивоварнею Interbrew, утворивши одну з найбільших пивоварних компаній у світі. Сьогодні Stella Artois вважається одним із найпопулярніших сортів пива у світі. Воно стало офіційним спонсором багатьох спортивних заходів, у тому числі чемпіонату світу з футболу, Олімпійських ігор та Формули-1, а також музичних фестивалів та заходів.