Політика

Ставка Верховного Головнокомандувача звернула увагу на діяльності добровольчих формувань

14 Жовтня 2022 12:09
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війна

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомили в Офісі на Банковій.

Учасники заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період.

Було окреслено кроки з подальшого звільнення українських територій.

Також було розглянуто питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, і підготовки до зими.

Крім того, було обговорено подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.


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