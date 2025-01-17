Техно

Starship від SpaceX вибухнув під час льотних випробувань (відео)
17 Січня 2025 07:30
Уламки зорельота падають з неба / Скриншот із відео
Уламки зорельота падають з неба / Скриншот із відео

Корабель SpaceX Starship розсипався в космосі через кілька хвилин після запуску з Техасу 16 січня, що змусило літаки авіакомпаній над Мексиканською затокою змінити курс, щоб уникнути падіння уламків.

Про це пише агенція Reuters.

Центр управління польотами SpaceX втратив зв’язок з нещодавно модернізованим кораблем Starship, який ніс своє перше випробувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу, через вісім хвилин після зльоту з ракетної бази в Південному Техасі.

“Ми втратили весь зв’язок з кораблем – це, по суті, говорить нам про те, що з розгінним блоком сталася аномалія”, – сказав менеджер зі зв’язку SpaceX Ден Хуот, підтвердивши через кілька хвилин, що корабель було втрачено.

За даними сайту відстеження польотів FlightRadar24, десятки комерційних рейсів були перенаправлені в інші аеропорти або змінили курс, щоб уникнути потенційних уламків. Вильоти з аеропортів Маямі і Форт-Лодердейл також були затримані приблизно на 45 хвилин.

Федеральне управління цивільної авіації, яке регулює приватну діяльність із запуску космічних апаратів, заявило, що на короткий час сповільнило рух і перенаправляло літаки в районі падіння космічного сміття, але згодом нормальна робота відновилася.

Ракета Starship компанії SpaceX після запуску / Фото: Reuters

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск опублікував на X відео, на якому показано поле уламків, і сказав: “Успіх непевний, але розваги гарантовані”.

Невдача сталася на наступний день після того, як Blue Origin, космічна компанія мільярдера Amazon (AMZN.O), відкриває нову вкладку засновника Джеффа Безоса, успішно запустила свою гігантську ракету New Glenn на орбіту вперше.

Ракета Starship компанії SpaceX після запуску 16 січня / Фото: Reuters

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