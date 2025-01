Starship від SpaceX вибухнув під час льотних випробувань (відео)

Корабель SpaceX Starship розсипався в космосі через кілька хвилин після запуску з Техасу 16 січня, що змусило літаки авіакомпаній над Мексиканською затокою змінити курс, щоб уникнути падіння уламків.

Про це пише агенція Reuters.

Центр управління польотами SpaceX втратив зв’язок з нещодавно модернізованим кораблем Starship, який ніс своє перше випробувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу, через вісім хвилин після зльоту з ракетної бази в Південному Техасі.

“Ми втратили весь зв’язок з кораблем – це, по суті, говорить нам про те, що з розгінним блоком сталася аномалія”, – сказав менеджер зі зв’язку SpaceX Ден Хуот, підтвердивши через кілька хвилин, що корабель було втрачено.

Just saw the most insane #spacedebris #meteorshower right now in Turks and Caicos ⁦@elonmusk⁩ what is it?? pic.twitter.com/a7f4MbEB8Q