Стармер відмовився йти у відставку на тлі закликів передати владу Бернему

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не має наміру залишати посаду та готовий боротися за збереження лідерства в Лейбористській партії на тлі зростання внутрішньопартійного тиску, повідомляє Reuters.

Поштовхом до нової хвилі дискусій стала переконлива перемога мера Великого Манчестера Енді Бернема на виборах у Мейкерфілді на північному заході Англії. Завдяки цьому він отримав місце в парламенті та дав зрозуміти, що готовий взяти участь у можливій боротьбі за посаду лідера партії.

Після перемоги Бернема дедалі більше депутатів-лейбористів почали закликати Стармера розглянути можливість відставки, щоб забезпечити впорядковану передачу керівництва партією.

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Однак Стармер заявив, що не збирається відступати. Він нагадав про зближення Великої Британії з Європейським Союзом, стабілізацію економіки та скорочення часу очікування в системі охорони здоров’я.

«Якщо буде боротьба, я братиму в ній участь. Я вже неодноразово говорив, що не збираюся йти», — заявив він журналістам у Лондоні.

Під час розмови з партійними активістами прем’єр також застеріг від внутрішнього конфлікту, який, на його думку, може занурити партію та країну в хаос.

Бернем після своєї перемоги виступив із промовою, яку частина парламентарів назвала такою, що нагадує виступ прем’єр-міністра. Він заявив про необхідність змін у Лейбористській партії та закликав зосередитися на підвищенні доступності життя, зниженні комунальних витрат і реіндустріалізації країни.

На виборах у Мейкерфілді Бернем отримав 54,8% голосів проти 34,5% у кандидата від партії Reform UK.

Опитування серед членів Лейбористської партії свідчать, що Бернем має високі шанси перемогти в разі офіційного голосування за нового лідера.

Reuters зазначає, що близько чверті депутатів-лейбористів уже закликали Стармера залишити посаду після невдалих для партії місцевих виборів минулого місяця. Також свої посади залишили кілька високопоставлених членів уряду, зокрема міністри оборони та охорони здоров’я.

Відповідно до правил партії, для запуску процедури зміни лідера необхідна підтримка одного кандидата щонайменше 20% парламентської фракції, або 81 депутата.