Керівник Ryanair залишиться на посаді ще щонайменше сім років

Найбільший європейський лоукостер Ryanair продовжив контракт із генеральним директором Майклом О’Лірі до 2032 року, повідомляє Bloomberg.

Як повідомила компанія, новий контракт передбачає «помірну річну зарплату та обмежений річний бонус». Крім того, О’Лірі отримає право на новий одноразовий опціон на придбання 10 млн звичайних акцій компанії.

Згідно з умовами угоди, якщо він залишатиметься в Ryanair до квітня 2032 року, опціон можна буде реалізувати за ціною 26,70 євро за акцію. Водночас це залежатиме від досягнення компанією та її акціями визначених цільових показників, які в Ryanair назвали «дуже амбітними».

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О’Лірі очолює Ryanair протягом десятиліть і є одним із найдовше працюючих генеральних директорів в авіаційній галузі.

Саме під його керівництвом компанія перетворилася на найбільшого бюджетного авіаперевізника Європи. Бізнес-модель Ryanair базується на низьких базових тарифах і додаткових зборах за вибір місця, багаж та пріоритетну посадку на рейс.