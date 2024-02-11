Станцію метро “Пушкінська” у Харкові можуть перейменувати на “Політехнічну”

Харківський юридичний університет Ярослава Мудрого та “Харківський політехнічний інститут” борються за право дати назву станції метро “Пушкінська”. Обидва виші готують звернення до міської комісії з питань топоніміки, пише Суспільне.

Університети розташовані поряд зі станцією метро на вулиці Сковороди, яка називалася Пушкінською. Її перейменували після ударів РФ по Харкову 23 січня 2024 року.

Студенти та викладачі Харківського юридичного вишу пропонують перейменувати станцію метро на честь князя Ярослава Мудрого.

“Є три виходи зі станції метро. Один з них веде на площу Ярослава Мудрого, інший — на вулицю Ярослав Мудрого і третій — на вулицю Григорія Сковороди. Ми спокійно сприймаємо і будемо реагувати позитивно на будь-яку зміну назви. Але нам в силу власних бажань і амбіцій хочеться, щоб це була станція імені Великого князя, який був першим законодавцем в Україні-Русі. Його ім’я наш виш носить із 1995 року”, — сказав Суспільне Харків проректор університету Юрій Барабаш.

За його словами, поки перейменування станції “Пушкінська” не виносили на громадські обговорення.

Колектив Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” пропонує свій варіант назви для станції метро, розповів ректор вишу Євген Сокол.

“Політехнічний інститут активно вплинув на розвиток промисловості міста, на розбудову міста, на створення багатьох технічних інститутів, університетів. І робить вклад для підтримки нашої держави проти російської агресії. Коли розпочинали будівництво метрополітену в Харкові. то одним варіантів назви для станції була “Політехнічна”, щоправда, не на цій лінії метро”, — каже Євген Сокол.

За його словами, виш вже має дизайн для станції метро.

Коли топонімічна комісія Харківської міськради розглядатиме питання перейменування станції метро “Пушкінська”, поки невідомо.