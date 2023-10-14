Стали відомі деталі атаки на російський корабель “Павел Державин”

Біля узбережжя Криму був атакований корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин», повідомив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Вчора (13 жовтня) була «п’ятниця, тринадцяте» для Чорноморського флоту РФ… Двічі було уражено патрульний корабель «Павел Державин». Лише з другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Там само підтверджуємо ураження буксиру «Бур». Його відбуксовують, у нього є відповідні пошкодження», – сказав речник.

Плетенчук уточнив, що поки не може розкрити деталі операції та чим були атаковані російські кораблі. Також він не надав детальної інформації щодо пошкоджень. Проте речник наголосив, що кораблі РФ були уражені.

Раніше речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.