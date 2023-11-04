Політика

Стало відомо за чиїм поданням звільнено Хоренка

4 Листопада 2023 13:08
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В Офісі президента заявляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець у коментарі УП.

“Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України.

Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством”.

Відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону “Про національну безпеку України”.

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 листопада звільнив Хоренка та призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.

У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.

Однак сам Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, а подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив.


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