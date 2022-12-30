Суспільство

Стало відомо, як працюватиме метро у Харкові на Новий рік

30 Грудня 2022 15:58
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метро, різдво

В останній день року, 31 грудня, Харківський метрополітен перевозитиме пасажирів у звичному режимі роботи – з 5:30 до 21:30.

Як повідомили у Харківському метрополітені, на час проведення святкових концертів електропоїзди курсуватимуть Салтівською лінією без зупинки на ст. м. «Університет» (час поновлення висадки та посадки пасажирів на станції може коригуватися в залежності від змін у розкладі заходів).

Харків’янам, котрі планують відвідати свято, нагадують, що на території метрополітену заборонено знаходитися у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, приносити та розпивати алкогольні напої, палити та використовувати піротехнічні засоби (петарди, феєрверки, хлопавки, бенгальські вогні тощо).

Після 21:30 ст. м. «Університет» буде зачинена для обслуговування пасажирів. З 23:00 до 5:00 у Харкові діятиме комендантська година.


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