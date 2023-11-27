Суспільство

Стало відомо, скільки коштуватимуть новорічні ялинки на Харківщині

27 Листопада 2023 14:56
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новий рік

На Харківщині почнуть продавати новорічні ялинки з 1 грудня. Заготівлею ялинок займаються чотири лісові господарства регіону.

Про це “Суспільне” розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Слобожанського лісового офісу Лілія Гнатенко.

Скільки дерев заготують до Нового року-2024, Гнатенко відповісти не змогла, сказавши, що в лісгоспах будуть орієнтуватися на попит.

“Наші підприємства готові забезпечити населення ялинками. Відповідно, ми будемо орієнтуватися на те, скільки буде купувати населення. Ялинки у нас реалізуються практично в усіх наших чотирьох філіях, там, де це безпечно для населення”, — сказала речниця Слобожанського лісового офісу.

За даними Гнатенко, на Харківщині заготівлею новорічних ялинок займаються чотири філії лісового господарства:

  • Гутянська;
  • Жовтнева;
  • Зміївська;
  • Чугуєво-Бабчанська.

Ціна на ялинки буде залежати від виду дерева та його розміру, розповіла Лілія Гнатенко.

Середня ціна на сосну звичайну в філіях лісового господарства Харківщини

  • сосна до 1 метра коштуватиме 96 гривень;
  • від 1 до 2 метрів — 132 гривні;
  • від 2 до 3 метрів — 240 гривень.

Кримська сосна у лісгоспах Харківщини середньому коштуватиме

  • сосна до 1 метра — 168 гривень;
  • від 1 до 2 метрів — 252 гривні;
  • від 2 до 3 метрів — 360 гривень.

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