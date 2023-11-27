Стало відомо, скільки коштуватимуть новорічні ялинки на Харківщині

На Харківщині почнуть продавати новорічні ялинки з 1 грудня. Заготівлею ялинок займаються чотири лісові господарства регіону.

Про це “Суспільне” розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Слобожанського лісового офісу Лілія Гнатенко.

Скільки дерев заготують до Нового року-2024, Гнатенко відповісти не змогла, сказавши, що в лісгоспах будуть орієнтуватися на попит.

“Наші підприємства готові забезпечити населення ялинками. Відповідно, ми будемо орієнтуватися на те, скільки буде купувати населення. Ялинки у нас реалізуються практично в усіх наших чотирьох філіях, там, де це безпечно для населення”, — сказала речниця Слобожанського лісового офісу.

За даними Гнатенко, на Харківщині заготівлею новорічних ялинок займаються чотири філії лісового господарства:

Гутянська;

Жовтнева;

Зміївська;

Чугуєво-Бабчанська.

Ціна на ялинки буде залежати від виду дерева та його розміру, розповіла Лілія Гнатенко.

Середня ціна на сосну звичайну в філіях лісового господарства Харківщини

сосна до 1 метра коштуватиме 96 гривень;

від 1 до 2 метрів — 132 гривні;

від 2 до 3 метрів — 240 гривень.

Кримська сосна у лісгоспах Харківщини середньому коштуватиме