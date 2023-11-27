Стало відомо, скільки коштуватимуть новорічні ялинки на Харківщині

На Харківщині почнуть продавати новорічні ялинки з 1 грудня. Заготівлею ялинок займаються чотири лісові господарства регіону.
Про це “Суспільне” розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Слобожанського лісового офісу Лілія Гнатенко.
Скільки дерев заготують до Нового року-2024, Гнатенко відповісти не змогла, сказавши, що в лісгоспах будуть орієнтуватися на попит.
“Наші підприємства готові забезпечити населення ялинками. Відповідно, ми будемо орієнтуватися на те, скільки буде купувати населення. Ялинки у нас реалізуються практично в усіх наших чотирьох філіях, там, де це безпечно для населення”, — сказала речниця Слобожанського лісового офісу.
За даними Гнатенко, на Харківщині заготівлею новорічних ялинок займаються чотири філії лісового господарства:
- Гутянська;
- Жовтнева;
- Зміївська;
- Чугуєво-Бабчанська.
Ціна на ялинки буде залежати від виду дерева та його розміру, розповіла Лілія Гнатенко.
Середня ціна на сосну звичайну в філіях лісового господарства Харківщини
- сосна до 1 метра коштуватиме 96 гривень;
- від 1 до 2 метрів — 132 гривні;
- від 2 до 3 метрів — 240 гривень.
Кримська сосна у лісгоспах Харківщини середньому коштуватиме
- сосна до 1 метра — 168 гривень;
- від 1 до 2 метрів — 252 гривні;
- від 2 до 3 метрів — 360 гривень.