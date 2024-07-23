Суспільство

Стало відомо, що вивчатимуть на оновленому “Захисті України”
23 Липня 2024 11:55
читать на русском →
освіта
Урок "Захисту України" / Фото: Львівська міська рада

Міністерство освіти і науки розробило проєкт модельної навчальної програми “Захист України” для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.

“Оновлений проєкт програми “Захист України” відображає реалії та виклики, з якими стикається наша держава, розроблено з урахуванням досвіду та рекомендацій провідних експертів у сфері оборони, громадських організацій та освітян”, – повідомляє Міносвіти.

  • У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.
  • Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.

“Ключовий акцент проєкту — на практичній підготовці. Кожен модуль передбачає засвоєння і відпрацювання конкретних навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості”, – додали у міністерстві.

Для закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок обов’язкове проведення навчально-польових зборів або тренінгових занять.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Липня 2024 12:17

На Покровському напрямку воїни-зенітники збили ворожий Су-25 (відео)
23 Липня 2024 11:55

Стало відомо, що вивчатимуть на оновленому “Захисті України”
23 Липня 2024 11:14

В Україні зростає частка населення, яка готова піти на територіальні поступки
23 Липня 2024 10:38

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
23 Липня 2024 09:56

Безпілотники атакували порт Кавказ в Краснодарському краї РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки