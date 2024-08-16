Спорт

Стало відомо, коли пройде реванш Усика і Ф’юрі
16 Серпня 2024 17:25
читать на русском →
бокс, усик
Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Бій-реванш Усика і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Про це повідомив глава Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

У реванші Усик претендуватиме на свою 23-тю професійну перемогу поспіль. Зокрема, шість поєдинків поспіль українець виграв у гевівейті, де також двічі здолав чемпіона світу Ентоні Джошуа в боях за титули IBF, WBA та WBO.

Два поєдинки за календарний рік Олександр запланував уперше з 2018-го. Тоді за шість місяців він здобув дві перемоги в першій важкій вазі: здолав Майріса Брієдіса та виграв фінал Світової суперсерії боксу проти Мурата Гассієва.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 13:56

У двох очільників ТЦК на Київщині знайшли більше 1 мільйона доларів
16 Серпня 2024 17:44

Благодійний фонд, який збирав гроші на відбудову Охматдиту, відмовився перераховувати гроші на рахунки лікарні
16 Серпня 2024 17:25

Стало відомо, коли пройде реванш Усика і Ф’юрі
16 Серпня 2024 17:07

В Україні цього року зібрали 21,7 млн тонн пшениці
16 Серпня 2024 14:48

Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки