Стало відомо, коли пройде реванш Усика і Ф’юрі

Бій-реванш Усика і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Про це повідомив глава Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

У реванші Усик претендуватиме на свою 23-тю професійну перемогу поспіль. Зокрема, шість поєдинків поспіль українець виграв у гевівейті, де також двічі здолав чемпіона світу Ентоні Джошуа в боях за титули IBF, WBA та WBO.

Два поєдинки за календарний рік Олександр запланував уперше з 2018-го. Тоді за шість місяців він здобув дві перемоги в першій важкій вазі: здолав Майріса Брієдіса та виграв фінал Світової суперсерії боксу проти Мурата Гассієва.