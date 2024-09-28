Стало відомо ім’я судді Верховного Суду, який загинув у Козачій Лопані

Як повідомлялося, сьогодні у Козачій Лопані під Харковом російський дрон влучив у цивільну автівку: загинув чоловік, ще три жінки дістали поранень.

За даними слідства, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль «Mitsubishi Lancer» у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. 61-річний водій загинув на місці.

За інформацією пресслужби Верховного суду, загиблий 61-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer — це суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

“Колектив Верховного Суду висловлює щирі співчуття рідним і близьким Леоніда Миколайовича, поділяючи їхні скорботу та біль від цієї непоправної втрати. У серцях усіх, хто знав Леоніда Лобойка, назавжди залишиться памʼять про нього як про добру, мудру і чуйну людину”, – йдеться в повідомленні.