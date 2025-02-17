Суспільство

ССО та СБУ вдарили по оборонних підприємствах окупантів на Кубані: деталі спецоперації
17 Лютого 2025 17:18
читать на русском →
Пожежа на стратегічному підприємстві в РФ / Фото: ССО
Пожежа на стратегічному підприємстві в РФ / Фото: ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служба безпеки України вдарили дронами по нафтопереробці та логістиці росіян в Краснодарському краї. Уражено два важливі підприємства ворожого ВПК.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

За даними ССО, на Ільському нафтопереробному заводі пролунало близько 20 вибухів. На об’єкті, розташованому за 400 кілометрів від контрольованої українською армією території, досі вирує пожежа.

“На заводі шість технологічних установок для нафтопереробки нафти потужністю 6,6 млн тонн на рік. Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України”, – йдеться в повідомленні.

Інший уражений об’єкт – один з найбільших енергетичних об’єктів в Росії – зупинив роботу після нальоту українських безпілотників. Ворог перекачує нафту в обхід станції “Кропоткінская” на мінімальних обертах. 


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Лютого 2025 19:58

САУ Zuzana та ракети до IRIS-T: Німеччина надіслала в Україну нову партію озброєння
17 Лютого 2025 20:38

Зухвалий напад на працівника ТЦК на Львівщині: військовий в лікарні, один із призовників утік
17 Лютого 2025 20:18

Російський дрон влучив в автівку на Харківщині: постраждав водій
17 Лютого 2025 18:01

Поранено двох рятувальників: на Донеччині окупанти вдарили з дрона по автомобілю ДСНС
17 Лютого 2025 17:18

ССО та СБУ вдарили по оборонних підприємствах окупантів на Кубані: деталі спецоперації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки