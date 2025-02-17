ССО та СБУ вдарили по оборонних підприємствах окупантів на Кубані: деталі спецоперації

Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служба безпеки України вдарили дронами по нафтопереробці та логістиці росіян в Краснодарському краї. Уражено два важливі підприємства ворожого ВПК.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

За даними ССО, на Ільському нафтопереробному заводі пролунало близько 20 вибухів. На об’єкті, розташованому за 400 кілометрів від контрольованої українською армією території, досі вирує пожежа.

“На заводі шість технологічних установок для нафтопереробки нафти потужністю 6,6 млн тонн на рік. Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України”, – йдеться в повідомленні.

Інший уражений об’єкт – один з найбільших енергетичних об’єктів в Росії – зупинив роботу після нальоту українських безпілотників. Ворог перекачує нафту в обхід станції “Кропоткінская” на мінімальних обертах.