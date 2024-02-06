ССО провели надскладну операцію у Чорному морі (відео)

Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

“За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва “Мохаджер-6”. А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України”, – повідомили в ССО.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) “Нева-Б”. За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

“Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту рф. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною”, – розповіли в ССО.