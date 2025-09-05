        Політика

        США згортають програму військової допомоги країнам Європи, що межують з Росією, – FT

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 07:45
        Литовська бойова машина Vilkas (Boxer) / Фото: міністерство оборони Литви
        США припиняють фінансування програми підготовки та оснащення військових у країнах на сході Європи, які можуть опинитися на передовій у разі війни з Росією.

        Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

        Йдеться про програму, відому як “секція 333”, в рамках якої Пентагон тренує та екіпірує військовослужбовців країн-союзниць по всьому світу. В Європі основними отримувачами цієї допомоги є Естонія, Латвія та Литва.

        З 2018 по 2022 рік на підтримку європейських партнерів США витратили за цією програмою 1,6 мільярда доларів, що склало близько 29% загальносвітових витрат в рамках “секції 333”. Кошти на програму затверджуються конгресом, і зараз вони виділені до вересня 2026 року.

        За даними FT, про зупинку фінансування представники Пентагону повідомили європейським дипломатам минулого тижня.


