Суспільство

США заявило про знищення систем ППО хуситів у Червоному морі

9 Квітня 2024 11:18
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сша
Хусити / Getty Images

8 квітня у Центральному командуванні США повідомили знищення систем ППО та БПЛА єменських хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє Reuters.

За даними американського штабу, його війська знищили систему протиповітряної оборони з двома ракетами, готовими до запуску, наземну станцію управління в підконтрольних хуситам районах Ємену і один безпілотний літальний апарат, запущений хуситами з Ємену над Червоним морем.

Напередодні Центральне командування США заявило, що з території Ємену в напрямку Аденської затоки була запущена протикорабельна балістична ракета. Постраждалих або пошкоджених кораблів США, коаліції або комерційних суден зафіксовано не було.


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