США заклали у бюджет 2026 року кошти для України: про яку суму йдеться

Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік на суму майже $900 мільярдів. У документі передбачено 400 млн доларів на військову допомогу Україні через програму “Ініціатива сприяння безпеці України” (USAI).

Про це повідомляє The New York Times.

За документ проголосував 231 конгресмен, 196 висловилися проти.

На військову допомогу Україні у бюджеті закладено 400 мільйонів доларів: кошти нададуть через програму “Ініціатива сприяння безпеці України” (USAI), яка передбачає укладання Пентагоном контрактів із виробниками озброєнь, а не безпосередньо передачу техніки зі складів.

Також Пентагон має звітувати Конгресу, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити схвалену військову допомогу Україні.