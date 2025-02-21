Політика

США виступають проти “проукраїнського тону” в заяві G7, щоб “не заважати переговорам”, – NYT
21 Лютого 2025 11:01
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Сполучені Штати Америки висловили протест проти того, щоб майбутня спільна заява “Великої сімки” (G7) мала “проукраїнський” напрямок. Офіційні представники адміністрації Трампа підкреслили, що їх мета — забезпечити, щоб заява не стала “перепоною” для поточних переговорів із Росією.

Про це повідомляє The New York Times.

Канада, яка ініціювала підготовку проєкту заяви, поширила перший варіант серед інших членів G7. Документ містить проукраїнський тон, що спостерігався і в попередні роки. Однак цього тижня американська сторона звернулася з вимогою переглянути текст і вилучити згадки про: Росію як агресора у війні, а Україну як жертву вторгнення.

Зараз дипломати працюють над змінами, щоб точніше описати “руйнівну війну, що розпочалася через російське вторгнення в Україну”.

Також поки не ясно, чи буде запрошений президент Володимир Зеленський на віртуальну зустріч лідерів G7.

Ще один високопосадовець зазначив, що США також хотіли б скоротити формулювання, які характеризують вторгнення як порушення суверенітету.


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