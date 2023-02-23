Політика

США вирішили накласти обмеження на китайські компанії, які обходять санкції

23 Лютого 2023 21:59
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санкції, китай, сша

США вживатимуть обмежувальних заходів щодо компаній з Китаю, які обходять санкції проти Росії, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Йдеться про юридичних осіб, які базуються в Китаї, або їхні дочірні структури в Європі, які, на думку Вашингтона, активно задіяні в обході санкцій.

Про ці заходи, за словами Нуланда, буде оголошено в п’ятницю, одночасно із запровадженням чергового пакету американських (і, можливо, європейських) санкцій проти Росії.

“Вони імпортують на 1000% більше ноутбуків, айфонів та посудомийок з третіх країн, але не тому, що їм потрібно працювати вдома на ноутбуці. Вони потрошать техніку, щоб дістатися до просунутих чіпів, які ми їм не продаємо, щоб робити більше ракет та іншого” , – заявила Нуланд, виступаючи на заході газети Washington Post.

Раніше в четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, за деякими ознаками, Китай розглядає можливість розпочати постачання озброєнь Росії.


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