США виділили Україні позику на $20 млрд з конфіскованих російських активів

10 грудня Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні позики у розмірі $20 мільярдів, яка буде погашена за рахунок заморожених російських активів.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Міністр фінансів Джанет Єллен зазначила, що ці кошти забезпечать критично важливу підтримку України в умовах російської агресії. Вона наголосила, що це є частиною ініціативи ERA G7, згідно з якою союзники планують надати Україні загалом $50 мільярдів.

Кошти будуть передані через Фонд Світового банку FORTIS Ukraine FIF, що сприятиме посиленню фінансової стабільності України. За словами Єллен, це сигнал рішучості союзників підтримувати Україну й змушувати Росію нести витрати за її війну.