Політика

США виділяють черговий пакет військової допомоги Україні на $400 млн
21 Жовтня 2024 15:14
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зброя, сша
Відвантаження озброєння для України / Фото: Міноборони США

Глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Про це він сказав на зустрічі із президентом Володимиром Зеленський, передає Укрінформ.

“Під керівництвом президента Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України”, – сказав Остін.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що Сполучені Штати в найближчі місяці будуть виділяти Україні великі пакети військової допомоги відповідно до одного з пунктів Плану перемоги.

“Ми домовились – це також є частиною Плану, – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні, пакет, який буде посилювати нашу армію”, – зазначив він


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