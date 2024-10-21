США виділяють черговий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

Глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Про це він сказав на зустрічі із президентом Володимиром Зеленський, передає Укрінформ.

“Під керівництвом президента Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України”, – сказав Остін.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що Сполучені Штати в найближчі місяці будуть виділяти Україні великі пакети військової допомоги відповідно до одного з пунктів Плану перемоги.

“Ми домовились – це також є частиною Плану, – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні, пакет, який буде посилювати нашу армію”, – зазначив він