США виділять понад $190 млн на підтримку енергетики України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть понад $190 млн на проєкт “Збереження влади, підвищення стійкості та підключення”, що передбачає нагальну енергетичну допомогу Україні протягом 5 років.

Про це повідомила заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман.

“Цей проєкт буде зосереджений на підвищенні стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання в Україні та надасть важливу технічну допомогу, підтримку реформ, а також обладнання та послуги для підтримки енергопостачання”, – йдеться у повідомленні.

USAID з початку повномасштабного вторгнення рф виділило майже $1 мільярд на енергетичну допомогу Україні, зокрема понад $475 мільйонів екстреної підтримки за останні дві зими на відновлення енергетичної інфраструктури.