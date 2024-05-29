США візьме участь у Глобальному саміті миру – Білий дім

США візьмуть участь в ініційованому Україною Глобальному саміті миру у Швейцарії, хоча присутність Байдена – під питанням.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті”, — сказала вона.

На питання, чи буде присутній на саміті президент США Джо Байден, вона відповіла, що “не має більш конкретної інформації, якою може поділитись”.

“Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру”, – додала Карін Жан-П’єр.