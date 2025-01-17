США таємно інвестували півтора мільярда доларів у виробництво дронів в Україні, – NYT

16 січня адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила останню частину документів про надану Україні військову допомогу – вони стосуються секретної програми з підтримки виробництва безпілотників, пише The New York Times.

Із цих матеріалів випливає, що крім технічної підтримки Сполучені Штати витратили не менше ніж 1,5 мільярда доларів на допомогу українським підприємствам, які виробляють БПЛА.

США виділяли гроші як на підтримку виробників дронів, так і на закупівлю деталей для безпілотників. Крім того, США відправили в Україну співробітників американської розвідки, які допомагали українським військовим у розробці програми виробництва БПЛА.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що це справило реальний стратегічний вплив на перебіг війни. За його словами, безпілотники стали відігравати дедалі важливішу роль у війні і, ймовірно, будуть одним із головних видів озброєння в майбутніх боях.