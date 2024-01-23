США сподіваються, що Україну підтримають інші союзники, у Вашингтона немає грошей

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що на сьогоднішньому засіданні у форматі “Рамштайн” Вашингтон сподіватиметься на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників. Її цитує Associated Press.

“Попри те, що ми не можемо надати свою допомогу у сфері безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити. Ми сподіваємося на них”, – сказала Сінгх.

18-й “Рамштайн” відбуватиметься в момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з Росією, оскільки рішення про пакет допомоги все ще не ухвалене в Конгресі.