Політика

США сподіваються, що Україну підтримають інші союзники, у Вашингтона немає грошей

23 Січня 2024 12:39
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сша, допомога

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що на сьогоднішньому засіданні у форматі “Рамштайн” Вашингтон сподіватиметься на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників. Її цитує Associated Press.

“Попри те, що ми не можемо надати свою допомогу у сфері безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити. Ми сподіваємося на них”, – сказала Сінгх.

18-й “Рамштайн” відбуватиметься в момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з Росією, оскільки рішення про пакет допомоги все ще не ухвалене в Конгресі.


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