Політика

США розробили нову стратегію для зміцнення обороноздатності України, – The Guardian
6 Грудня 2024 09:53
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сша, україна
Білий Дім / Фото з відкритих джерел

Білий дім розробив нову стратегію для зміцнення військової позиції України, яка включає в себе військову допомогу та нові санкції проти Росії.

Про це пише The Guardian.

5 грудня радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Під час понад годинної бесіди Салліван пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин.

Крім того, Сполучені Штати підтримають Україну у вирішенні кадрових питань, організовуючи тренування нових солдатів на полігонах за межами країни.

Це також супроводжується практично завершеною домовленістю щодо виділення $20 млрд кредитних коштів, які будуть погашені за рахунок заморожених російських активів, зазначає видання.

The Guardian повідомляє, що США пов’язують це з введенням нових санкцій, які ускладнять можливості Росії для продовження бойових дій і зміцнять позиції України на майбутніх переговорах для можливого мирного врегулювання.

Також зазначається, що цей крок Білого дому зроблений менш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, коли США можуть оприлюднити нову стратегію щодо припинення вогню.


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