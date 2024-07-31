США призупинили виділення допомоги уряду Грузії через закон про “іноземних агентів”

Влада США призупинила виділення допомоги уряду Грузії в розмірі 95 млн доларів через ухвалений раніше закон “Про прозорість іноземного впливу”.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена.

Рішення ухвалено за підсумками перегляду двосторонніх відносин. Дії грузинського уряду в Держдепартаменті вважають “антидемократичними”.

“Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС і НАТО”, – цитує агентство заяву Блінкена.

Закон “Про прозорість іноземного впливу” передбачає створення реєстру організацій – провідників іноземного впливу, де мають реєструватися всі НУО та медіа, чиї річні бюджети щонайменше на 20% складаються з іноземного фінансування. Наприкінці травня парламент Грузії подолав вето президента й ухвалив закон, а третього червня документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Обговорення та ухвалення закону супроводжувалося масовими акціями протесту в Тбілісі, під час яких було затримано десятки активістів.