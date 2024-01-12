Політика

США призупинили допомогу Україні — Білий дім

12 Січня 2024 07:29
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сша, допомога

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

Про це посадовець заявив під час брифінгу в Білому домі 11 січня.

За його словами Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей. Мова йде про пакет допомоги у 250 мільйонів доларів, оголошений 27 грудня 2023 року.

“Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи”, — сказав Кірбі.


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