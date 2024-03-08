США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Сполучені Штати приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

“Сполучені Штати оголошують, що приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати також підтвердили свою підтримку тексту “Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей”, раніше оприлюдненої Канадою та Україною.

“Ми, представники держав та міжнародних організацій, у тому числі ті, що зібралися у Києві 8 грудня 2023 року, висловлюємо глибоке занепокоєння долею дітей, які були незаконно депортовані Російською Федерацією з України або примусово переміщені в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України”, — йдеться у тексті документа.

Там зазначається, що про негайне звільнення та повернення всіх незаконно затриманих, примусово переміщених та незаконно депортованих цивільних осіб, включно з дітьми, неодноразово наголошувалося в документах Організації Об’єднаних Націй.

Учасники коаліції заявили про спільну прихильність наступним принципам:

Висока важливість і пріоритетність забезпечення найкращих інтересів дитини, захисту прав і свобод дітей відповідно до норм міжнародного права в умовах збройної агресії Російської Федерації;

Міжнародне гуманітарне право та право прав людини мають бути дотримані в контексті агресивної війни Російської Федерації проти України, в тому числі шляхом вирішення проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією;

Важливість дотримання міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй, Женевські конвенції та додаткові протоколи до них, Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про права дитини та факультативні протоколи до неї, серед іншого, у відповідних випадках.

Члени Міжнародної коаліції беруть участь у підтримці справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими та примусово переміщеними українськими дітьми, в тому числі в наступних напрямках: