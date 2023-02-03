США пропонували Путіну домовитись про мир в Україні в обмін на території?

Білий дім та ЦРУ відреагували на повідомлення у ЗМІ, в яких йдеться, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував президентові Росії Володимиру Путіну взяти собі частину території України, щоб закінчити війну, в рамках мирного плану, складеного від імені президента Джо Байдена.

Йдеться, зокрема, про публікацію, розміщену у швейцарсько-німецькій газеті Neue Zürcher Zeitung і потім розтиражовану іншими виданнями. У ній наводяться слова німецьких політиків, згідно з якими Байден хотів би уникнути затяжної війни в Україні і тому через Бернса запропонував Путіну серед іншого приблизно 20% території України за умови, що той припинить бойові дії.

Стверджується, що Київ відхилив пропозицію, “бо вони не хочуть, щоб їхня територія була розділена”, тоді як у Кремлі американському посланцю заявили, що вони “у будь-якому випадку виграють війну в довгостроковій перспективі”, пише NZZ.

Тільки після того, як і Москва і Київ відкинули цю пропозицію, адміністрація Байдена зобов’язалася надати Києву танки Abrams, йдеться в статті.

Журналісти стверджують, що наприкінці січня Бернс таємно відвідав Москву, де й обговорював цей план із російським керівництвом.

Раніше газета Washington Post повідомляла про таємну поїздку директора ЦРУ до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Якихось підтверджень недавнього візиту Бернса до Москви немає.

Близькі за змістом чутки про те, що подібний мирний план насправді міг мати місце і нібито саме з ним було пов’язане зволікання з оголошенням про постачання сучасних танків Україні, звучали протягом останнього тижня і в російському медіасередовищі з посиланням на навколокремлівські джерела.

У коментарі тижневику Newsweek неназваний представник ЦРУ назвав повідомлення NZZ таким, що не відповідає дійсності. У свою чергу, заступник прес-секретаря Ради національної безпеки Білого дому Шон Деветт заявив виданню, що інформація NZZ “не точна” і що ЦРУ скаже те саме.

У п’ятницю представник Кремля Дмитро Пєсков також прокоментував інформацію про те, що директор ЦРУ таємно відвідував Москву у січні. “Усі ті повідомлення, це все “качка”, – сказав Пєсков.

Перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив Newsweek, що репортаж NZZ був “цікавим”, але не може “коментувати припущення”.

У Києві поки що не давали офіційних коментарів щодо цієї інформації.

Наприкінці минулого тижня радник офісу президента України Михайло Подоляк в одному з інтерв’ю заявив, що жодних подібних переговорів не було, проте додав, що “безумовно, якісь консультації та телефонні дзвінки на різних рівнях завжди йдуть”. Водночас, наголосив він, на жодні подібні речі Україна б ні за яких умов не погодилася.

У понеділок прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що переговори між Росією та Україною “зараз неможливі, оскільки для них немає умов ні де-факто, ні де-юре”.