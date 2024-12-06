Політика

США продовжують підтримувати Україну – опитування
6 Грудня 2024 08:26
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сша, україна
Прапор США / Фото з відкритих джерел

Опитування, проведене американським інститутом Ronald Reagan Institute (RRI), показало, що більшість громадян США підтримують активну участь своєї країни у світовій політиці та продовження допомоги Україні.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, посилаючись на звіт інституту.

За словами Маркарової, напередодні щорічного форуму RRI було оприлюднено результати дослідження, яке вивчало ставлення американців до оборони, зовнішньої політики та національної безпеки.

Дослідження свідчить, що 75% опитаних вважають Україну союзником, тоді як 18% – ворогом. Росію як противника сприймають 80% респондентів, а 14% називають її союзником.

Щодо військової допомоги Україні, її підтримують 55% американців, водночас 35% висловилися проти. Половина респондентів схвалює удари українських ракет по території Росії, тоді як 34% проти таких дій. Маркарова зазначила, що ці результати свідчать про широку підтримку України серед американців і зменшення занепокоєння щодо можливої ескалації.

Інші дані опитування показують, що 76% респондентів сприймають Іран як ворога, а 15% – як союзника. Крім того, 60% підтримують збереження Північноатлантичного альянсу (НАТО).


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