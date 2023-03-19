Політика

США почали депортувати додому росіян, які втекли від мобілізації

19 Березня 2023 09:00
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сша, депортація

Адміністрація Байдена тихо відновила депортації до Росії , що є очевидною зміною позиції, прийнятої після вторгнення Росії в Україну трохи більше року тому, коли такі депортації були призупинені.

Новини про відновлення депортацій до Росії з’явилися трохи більше ніж через рік після повідомлень про те, що адміністрація Байдена призупинила депортаційні рейси до Росії, України та семи інших країн Європи під час нападу Росії на Україну, повідомляє The Guardian.

Імміграційна та митна служба США (ІСЕ) заявила цього тижня, що здійснює висилку в країни, в тому числі в Росію, відповідно до керівних принципів висилки з США.

Мігранти з Росії прибули до США, думаючи, що вони можуть попросити притулку та бути захищеними від депортації через висловлену позицію уряду. Тепер очевидна зміна політики викликала плутанину серед мігрантів та їхніх захисників, у яких залишилося мало часу для планування.

Коли саме відновилися депортації до Росії, невідомо. Білий дім не відповів на запит видання про коментар.

Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо повідомила виданню, що серед її клієнтів четверо росіян, які попросили притулку в США через страх бути мобілізованими в РФ.


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