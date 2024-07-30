США озброять українські F-16 ракетами та іншою сучасною зброєю, – WSJ

США озброять десятки винищувачів F-16, які відправляються в Україну, ракетами американського виробництва та іншим сучасним озброєнням.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Україна отримає від США:

ракети класу “повітря-земля” AGM-88 HARM,

версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на “розумну” зброю;

бомби малого діаметра (GLSDB);

ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM;

ракети класу “повітря-повітря” малої дальності AIM-9X.

Як пише видання, Україна зможе застосовувати цю зброю для ударів по території РФ у відповідь на російські атаки з-за кордону.

Після саміту НАТО, який пройшов на початку липня, стало відомо, що Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні винищувачів F-16. У постачанні їм допомагають США.

Поки що невідомо, коли та скільки літаків отримає Україна. Як пишуть західні ЗМІ, загалом планується надати українським захисникам близько 80 винищувачів F-16, але поставки відбуватимуться протягом кількох років.