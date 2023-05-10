США опинилися на грані дефолту

За три тижні до можливого дефолту США демократи та республіканці, як і раніше, не можуть досягти домовленості про підвищення ліміту державного боргу.

Як заявив президент США Джо Байден після чергового раунду переговорів увечері у вівторок, 9 травня, за американським часом: “Є багато політики та метушні, і це ще триватиме якийсь час. Але відповідальні особи беруться за справу. Усі учасники зустрічі зрозуміли ризики дефолту”.

Зі свого боку спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті констатував відсутність будь-якого прогресу. “Я не побачив жодних зрушень”, – сказав він журналістам після годинних переговорів із Байденом.

Наступний раунд переговорів запланований на 12 травня.

Байден закликає Конгрес підвищити встановлений самими конгресменами ліміт держборгу без жодних умов. Водночас Маккарті попередив, що Палата представників не підтримає жодної угоди, яка не передбачає радикального скорочення видатків, у тому числі й на соціальну сферу, з метою взяти під контроль зростаючий бюджетний дефіцит. Республіканці мають у нижній палаті Конгресу лише незначну більшість.

Байден вимагає від республіканців не використовувати загрозу дефолту як важіль для тиску. Водночас він не відкинув, що може скористатися 14-ю поправкою до конституції, яка дозволяє збільшити ліміт держборгу в обхід Конгресу. За словами Байдена, це призведе до юридичного конфлікту, але він все ж розглядає таку опцію.

Дефолт США став би безпрецедентним явищем, здатним викликати світову фінансову кризу. Нині ліміт держборгу в США становить 31,4 трильйона доларів. Він уже вичерпаний, тому міністерство фінансів змушене використовувати резерви капіталу для оплати своїх рахунків.

У 2011 році запекле політичне протистояння навколо граничного рівня держборгу вже поставило США на межу дефолту та призвело до зниження найвищого кредитного рейтингу країни.