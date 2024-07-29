США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.
До пакету входять:
- боєприпаси для NASAMS;
- боєприпаси для ППО малої та середньої дальності;
- ракети RIM-7 для ППО;
- засоби РЕБ;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні міни калібру 120 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- додаткові ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- стрілецька зброя;
- підривне обладнання та підривні боєприпаси;
- системи захищеного зв’язку;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше допоміжне обладнання.
Загальна вартість складових пакету сягає $200 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США.
Крім того, Міністерство оборони оголошує про надання значного пакету підтримки на суму близько 1,5 мільярдів доларів США в рамках USAI. Цей пакет включає можливості для посилення української протиповітряної оборони, вогневих засобів та протитанкового озброєння, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами.