США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

До пакету входять:

боєприпаси для NASAMS;

боєприпаси для ППО малої та середньої дальності;

ракети RIM-7 для ППО;

засоби РЕБ;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні міни калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

додаткові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

стрілецька зброя;

підривне обладнання та підривні боєприпаси;

системи захищеного зв’язку;

комерційні послуги супутникової зйомки;

запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше допоміжне обладнання.

Загальна вартість складових пакету сягає $200 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США.

Крім того, Міністерство оборони оголошує про надання значного пакету підтримки на суму близько 1,5 мільярдів доларів США в рамках USAI. Цей пакет включає можливості для посилення української протиповітряної оборони, вогневих засобів та протитанкового озброєння, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами.