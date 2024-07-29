Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
29 Липня 2024 19:10
допомога, зброя, сша
Ілюстративне фото / Фото DOD News

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

До пакету входять:

  • боєприпаси для NASAMS;
  • боєприпаси для ППО малої та середньої дальності;
  • ракети RIM-7 для ППО;
  • засоби РЕБ;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні міни калібру 120 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • додаткові ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя;
  • підривне обладнання та підривні боєприпаси;
  • системи захищеного зв’язку;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше допоміжне обладнання.

Загальна вартість складових пакету сягає $200 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США.

Крім того, Міністерство оборони оголошує про надання значного пакету підтримки на суму близько 1,5 мільярдів доларів США в рамках USAI. Цей пакет включає можливості для посилення української протиповітряної оборони, вогневих засобів та протитанкового озброєння, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами.


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