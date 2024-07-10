США обговорюють з Україною можливість скасування заборони на використання зброї великої дальності

США обговорюють з Україною дозвіл на застосування далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це сказав заступник помічника Держсекретаря Кріс Сміт, передає Голос Америки.

“Ми і надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні”, – сказав Сміт.

Дозвіл США вражати воєнні цілі на території Росії за допомогою американської зброї допоміг Україні зупинити російський наступ на Харків. Тепер українські сили оборони потребують подальшого зняття обмежень, щоб захистити й інші українські міста.