Політика

США обговорюють з партнерами використання активів РФ для України, – NYT

21 Грудня 2023 21:37
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Сполучені Штати Америки разом з європейськими партнерами задумаються над тим, щоб використати заморожені російські активи для допомоги Україні у військових діях.

Про це повідомляє NYT.

Як пише видання, адміністрація президента США наразі сигналізує про підтримку арешту понад 300 мільярдів доларів російських активів, які сховані у західних країнах. Зокрема США розпочали перемовини з союзниками про використання цих коштів для допомоги Україні у війні в той момент, коли фінансова підтримка зменшиться.

Варто зауважити, що голова Мінфіну США Джанет Єллен стверджувала, що конфіскація цих коштів без рішення Конгресу “не є чимось, що є юридично дозволеним у Сполучених Штатах”.

Водночас частина американських високопосадовців вважають, що після рішення конфіскувати і передати Україні активи РФ країни-союзники не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах.

Пропри це США разом з іншими країнами G7 почали переглядати питання того, як можна використати наявні повноваження, або ж їй слід звернутися до Конгресу з проханням прийняти рішення про використання коштів.

За даними NYT, Байден ще не підписав стратегію того, як саме буде використано російські активи – їх буде передано безпосередньо Україні, чи вони будуть використані на її користь іншим чином.

Партнери розглядають варіанти того, які можуть бути перешкоди у використанні коштів. Зокрема мова йде про те, чи можна використовувати гроші лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України, чи їх можна буде витратити безпосередньо на військові зусилля.

Один з представників адміністрації Байдена зауважив, що навіть якщо Конгрес зрештою досягне угоди про оплату додаткової кількості зброї для України та допомоги її уряду, зниження підтримки військових зусиль серед республіканців і дедалі нестабільніша військова позиція України дають зрозуміти, що альтернативне джерело фінансування було б вкрай необхідно.

Європейські та американські чиновники вивчають засоби вилучення доходів від російських активів, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Наша країна разом із міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який дозволить конфіскувати активи країни-терориста. Кошти можуть бути спрямовані на відновлення нашої держави. Йдеться майже про 500 млрд доларів.


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