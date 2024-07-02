Політика

США невдовзі анонсують пакет воєнної допомоги Україні на понад $2,3 млрд, – Остін
2 Липня 2024 18:09
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зброя, сша
Міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: AP

США незабаром планують повідомити про виділення нового пакету військової допомоги для України на понад 2,3 мільярда доларів. 

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим у Вашингтоні, цитує “Голос Америки”.

У пакеті допомоги буде протитанкова зброя, перехоплювачі та боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

“Разом з близько 50 союзниками і партнерами ми продовжимо надавати критично важливі сили і засоби, необхідні Україні для відсічі російській агресії сьогодні і для стримування російської агресії завтра”, – сказав Остін на зустрічі з Умєровим.


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