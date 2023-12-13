Політика

США нададуть Україні новий пакет допомоги на 200 млн доларів

13 Грудня 2023 07:30
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зброя, сша

США нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Новий пакет військової підтримки США містить:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.

У Міноборони США відзначили, що це 53-й пакет військової допомоги Україні, яку виділяє Адміністрація Байдена. Зброю та військове обладнання нададуть із запасів Пентагону.


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