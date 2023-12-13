США нададуть Україні новий пакет допомоги на 200 млн доларів

США нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.
Новий пакет військової підтримки США містить:
- ракети ППО АІМ-9М;
- компоненти системи ППО;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.
У Міноборони США відзначили, що це 53-й пакет військової допомоги Україні, яку виділяє Адміністрація Байдена. Зброю та військове обладнання нададуть із запасів Пентагону.