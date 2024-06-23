США і В’єтнам вирішили активізувати співпрацю після візиту Путіна

США і В’єтнам обговорили шляхи розвитку стратегічного партнерства, йдеться в заяві уряду Ханоя. Зустріч відбулася після візиту в цю країну Південно-Східної Азії минулого тижня президента Росії Володимира Путіна, передає Bloomberg.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого океану Деніел Крайтенбрінк зустрівся з міністром закордонних справ В’єтнаму Буй Тхань Шоном 21 червня, йдеться в заяві уряду. Поїздка дипломата до В’єтнаму відбулася після того, як візит Путіна викликав критику з боку США.

США підтвердили свою прихильність підтримці сильного і успішного В’єтнаму, йдеться в заяві. Крітенбрінк також підтвердив, що США вітають і цінують дедалі важливішу роль В’єтнаму на багатосторонніх і регіональних форумах, ідеться в заяві.

В’єтнамський міністр зазначив, що США завжди були стратегічно важливим партнером, і додав, що країни готові працювати разом для просування всеосяжного стратегічного партнерства, йдеться в заяві.

На окремому брифінгу Крітенбрінк сказав, що довіра між двома країнами ніколи не була такою сильною і глибокою, як зараз, повідомляє новинний сайт Dan Tri з посиланням на американського дипломата.

Раніше США розкритикували рішення В’єтнаму прийняти у себе Путіна, який удостоївся “червоної доріжки” після відвідин Північної Кореї, де Кім Чен Ин пообіцяв “беззастережно підтримати” Росію в її вторгненні в Україну.

У вересні США і В’єтнам підвищили рівень відносин до всеосяжного стратегічного партнерства – найвищого рівня дипломатичних відносин В’єтнаму.