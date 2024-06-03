США готові обговорювати з Україною розширення географії ударів по РФ, – Кірбі

У Білому Домі готові обговорювати з Україною розширення масштабів ударів по території РФ. Про це заявив під час пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“Я не випереджатиму рішення, які приймаються”, – зазначив представник Білого дому, коли його запитали, чи планує адміністрація США розширити дозвіл на застосування Україною американської зброї для ударів по цілях в РФ.

Кірбі зауважив, що Сполучені Штати змінюють та розвивають свою підтримку України відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

“І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи”,- зазначив представник адміністрації США.