Суспільство

США дозволили Україні бити далекобійними Storm Shadow – The Times
20 Листопада 2024 14:11
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ракети, сша
Ілюстративне фото з відкритих джерел

США дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Про це пише The Times.

За даними британського видання, уряд Великої Британії заявив, що США дали згоду на використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по Росії. Зміна позиції сталася після того, як Москва залучила до війни північнокорейських військових, що Захід розцінив як значну ескалацію.  

Посилаючись на високопоставлене джерело в уряді, *The Times* зазначає, що прем’єр Британії Кір Стармер давно підтримував надання Україні свободи вибору у використанні озброєння для самооборони. Лондон кілька місяців переконував США змінити свою позицію щодо Storm Shadow.  

Спершу Вашингтон був проти застосування цих ракет у Росії через побоювання щодо ескалації конфлікту. Однак ситуація змінилася після залучення КНДР до війни.  

Очікується, що схвалення США буде офіційно підтверджено, враховуючи, що Україна вже застосовувала американські далекобійні ракети для ударів по цілях на території РФ.  

Storm Shadow/SCALP – авіаційна ракета класу “повітря-земля” франко-британської розробки. Вона призначена для знищення стаціонарних добре захищених цілей, таких як бункери, і може працювати за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби. Бойова частина ракети важить 450 кг. Її можна встановлювати навіть на радянські реактивні літаки, які є в Україні.  

Дальність Storm Shadow залежить від модифікації та варіюється від 270 до 560 км.


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