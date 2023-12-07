США до кінця року передадуть Україні комплекси Vampire

Сполучені Штати до кінця року нададуть Україні пакет військової допомоги, до якого увійде партія комплексів протидії безпілотникам Vampire.

Про це поінформували у Командуванні Військово-морських сил США.

Як очікується, ЗСУ отримають усі 14 замовлених систем Vampire. Комплекси будуть використовуватися для боротьби із російськими дронами.

У ВМС зазначили, що Сполучені Штати вже передали Україні чотири такі системи лише за шість місяців, “використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів”.

“Перші повідомлення вказують на те, що ця система озброєння безпосередньо впливає на поточні українські військові дії”, — підкреслив керівник програми зі створення Vampire Алекс Дутко.

Розробка, виробництво та постачання систем проходить у максимально короткі терміни під керівництвом спеціальної команди розробок точних видів озброєння PMA-242 американських Військо-морських сил.

ВМС США також додали, що разом з Vampire протягом найближчих тижнів повинні надійти перші ракети APKWS оснащені безконтактним детонатором.

Комплекси Vampire для боротьби з безпілотниками — це відносно нове озброєння. Вперше його тестування розпочали у 2021 році.

Мобільний зенітний комплекс має оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами. Vampire оснащена пусковою установкою і 70-мм ракетами APKWS з лазерним наведенням.