Політика

США будуть передавати Україні ракети для Patriot та NASAMS у пріоритетному порядку
20 Червня 2024 19:06
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зброя, сша
ЗРК NASAMS на озброєнні Литви / Фото: ЗС Литви

Уряд США ухвалив рішення поставити в пріоритет постачання ракет до систем Patriot і NASAMS до України. Поставки цих ракет іншим країнам доведеться відкласти.

Про це заявив у четвер під час брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, уряд США ухвалив “важке, але необхідне рішення”. Тепер США будуть постачати зенітні ракети Україні з конвеєра, в обхід інших держав, які розмістили відповідні замовлення.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot – Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.


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