Економіка

США арештували понад 1 млрд доларів російських активів

4 Вересня 2023 09:48
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санкції, сша

За півтора року повномасштабної війни Росії проти України, США наклали арешт на більш як 1 млрд доларів приватних російських активів у інших країнах. Про це CBS News розповіла заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

“Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде”, – заявила вона.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом Мін’юсту, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх прихованих активів у всьому світі. За словами заступниці генпрокурора, ця робота спирається на широку співпрацю з іноземними партнерами.

KleptoCapture не лише шукає поплічників Кремля, які приховують активи, а також і тих, хто допомагає олігархам уникати санкцій.

“Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто збирається виводити російські активи, – це знак і попередження: будьте обережні з тими, з ким маєте справу, тому що ми спостерігаємо, – сказала Монако. – І будуть наслідки, якщо ви допомагатимете і сприятимете ухиленню від санкцій”.

Торік Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер’яхту вартістю 300 млн доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову, а також затребувало конфіскації яхти вартістю 90 млн доларів біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу.

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю 60 млн доларів і літак Boeing (350 млн доларів), зареєстровані на мережу з п’яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов’язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

“Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу”, – сказала Монако.


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