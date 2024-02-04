Справа московського педіатра про “військові фейки” викликала несподівану реакцію у Мережі

У соцмережі X (колишня Twitter) обговорюють фото квартири московського педіатра Надії Буянової, яку судять за “військові фейки”.

На 67-річного лікаря завели кримінальну справу після сварки в поліклініці з вдовою російського добровольця Анастасією Акіньшиною, яка прийшла на прийом із семирічним сином. Жінка стверджує, що “лікарка посміялася над її чоловіком”, назвавши його “законною ціллю України” в присутності дитини. Педіатр це заперечує.

3 лютого Тушинський суд призначив їй запобіжний захід у вигляді “заборони певних дій”. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі, пише ОВС-інфо.

Знімок було зроблено 2 лютого під час обшуку.