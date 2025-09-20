Справа MH17: Росія подала позов проти Австралії та Нідерландів

Міжнародний суд ООН підтвердив, що Російська Федерація подала позов проти Австралії та Нідерландів через рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) у справі щодо катастрофи рейсу MH17.

Як повідомляється у пресрелізі суду, року Москва офіційно розпочала провадження проти двох держав. Російська сторона оскаржує ухвалу Ради ІКАО від 30 червня 2025 року, прийняту в межах процесу, ініційованого Австралією та Нідерландами ще 14 березня 2022 року відповідно до статті 84 Чиказької конвенції 1944 року.

У своїй заяві РФ стверджує, що рішення Ради є нібито юридично хибним та суперечить принципам справедливого судочинства. Офіційна Москва також закидає ICAO політичну заангажованість, орієнтацію на позицію Нідерландів та ігнорування аргументів російської сторони.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою територією Донеччини. На борту перебувало 298 людей — 283 пасажири та 15 членів екіпажу, ніхто не вижив.